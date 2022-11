Pugilato, Mondiali Youth: Paolo Caruso medaglia d’argento tra i cruiser

27-11-2022 08:23

Un grande risultato quello firmato da Paolo Caruso, giovane casertano e promettente stella della Boxe Italiana che, ieri sera ad Alicante, ha dovuto cedere al solido cubano Alvarez Noa la medaglia d’oro nella categoria cruiser fino a 86 kg.

Caruso, allenato da Francesco Pagliaro, e già argento agli Europei di Sofia, ha visto sfumare l’oro dopo un match estremamente combattuto, risultato finale a verdetto unanime 3 a 2 per split decision. La cavalcata di Caruso sino alla finale è stata particolarmente esaltante: all’esordio ha battuto il messicano Hernandez (5-0), agli ottavi ha demolito il lettone Jurcenoks (5-0), ai quarti ha superato non senza difficoltà il kazako Mukatayev (3-2) e in semifinale ha beneficiato della squalifica dell’ucraino Kulyev.

È bene ricordare che alla manifestazione spagnola hanno preso parte 684 pugili (476 uomini e 208 donne) in rappresentanza di 89 nazioni. Purtroppo una sola medaglia, quella di Caruso, per la spedizione azzurra.