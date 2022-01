Pulgar lascia la Fiorentina: giocherà al Galatasaray in prestito secco

31-01-2022 14:26

Concluderà la stagione in Turchia Erick Pulgar, ormai prossimo a salutare la Fiorentina con la formula del prestito secco: come riferito da ‘Sky Sport’, per lui si aprono le porte del Galatasaray.

Una soluzione, quella della cessione, forse auspicata dallo stesso giocatore che ha visto ridursi notevolmente il suo impiego in maglia viola: solo 8 le presenze accumulate tra Serie A e Coppa Italia, con un infortunio alla caviglia a tenerlo ai box tra ottobre e novembre.

Pulgar è arrivato a Firenze nell’estate del 2019 dopo l’ottimo quadriennio al Bologna e, proprio a quei livelli, spera di tornare durante l’esperienza al Galatasaray.

Oltre al club turco era in corsa anche il Marsiglia, che alla fine si è dovuto defilare.

OMNISPORT