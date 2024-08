Conference League, Puskas-Fiorentina: orario, formazioni e dove vederla in tv

I gigliati vanno a caccia della qualificazione dopo il 3-3 dell'andata: le possibile scelte di Palladino e Hornyák e la designazione arbitrale

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La Fiorentina vola in Ungheria per affrontare il Puskás Akadémia, nella sfida decisiva del ritorno dei preliminari di Conference League. Dopo il 3-3 maturato al Franchi, la squadra allenata da Palladino è determinata a conquistare la prima vittoria stagionale, fondamentale per staccare il pass per la fase a gironi della competizione europea. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Di seguito, tutte le informazioni sulle probabili formazioni e su dove seguire la partita in diretta tv o streaming.

Conference League, Puskas-Fiorentina: dove vederla in tv

La sfida tra Puskás Akadémia e Fiorentina, valida per il ritorno dei playoff di Conference League, è in programma giovedì 29 agosto alla Pancho Arena di Felcsút, con calcio d’inizio alle ore 21. Tifosi e appassionati potranno seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, per chi dispone dell’abbonamento. In alternativa, sarà disponibile lo streaming live su NOW e Sky Go. Inoltre, il match sarà trasmesso anche in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni

La Puskás Akadémia ha iniziato il campionato ungherese nel migliore dei modi, vincendo le prime quattro partite, con l’ultima conquistata contro il MTK Budapest. Per il ritorno contro la Fiorentina, l’allenatore Hornyák dovrebbe confermare il suo classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Markek, mentre la difesa sarà formata da Maceiras, Golla, Stronati e Markgráf. A centrocampo spazio a Nissilä, Favorov e Kocsis, mentre l’attacco vedrà schierati Levi, Puljić e Colley.

Puskás Akadémia (4-3-3): Markek; Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf; Nissilä, Favorov, Kocsis; Levi, Puljić, Colley. All. Hornyák.

La Fiorentina di Palladino ha iniziato la stagione con più ombre che luci, conquistando due pareggi nelle prime due gare di Serie A contro Parma e Venezia, oltre al 3-3 all’andata proprio contro il Puskás Akadémia. Per il ritorno, i viola non possono permettersi errori per proseguire il loro cammino in Conference League.

Palladino potrebbe optare per il 3-4-2-1, con il possibile ritorno di De Gea tra i pali. La difesa sarà composta da Martínez Quarta, Pongračić e Ranieri. Sugli esterni di centrocampo dovrebbero giocare Kayode e Biraghi, mentre Bianco e Richardson potrebbero formare il duo centrale. In attacco, il trio potrebbe essere formato da Sottil, Beltrán e Kean.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martínez Quarta, Pongračić, Ranieri; Kayode, Bianco, Richardson, Biraghi; Beltrán, Sottil; Kean. All. Palladino.

Puskas-Fiorentina, la designazione arbitrale

A dirigere la sfida tra Puskás Akadémia e Fiorentina sarà l’arbitro portoghese Nobre, coadiuvato dagli assistenti Ribeiro e Pereira, con Oliveira Da Silva come quarto ufficiale. Il VAR sarà gestito da Martins, mentre Baixinho sarà l’AVAR.