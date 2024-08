Conference League, Fiorentina-Puskas Academy 3-3: Kayode inguaia la viola. Sottil, Quarta e Kean rimontano poi la beffa finale

I pasticci viola portano gli ungheresi a conquistare un insperato pareggio al Franchi. Fase difensiva da horror per la formazione di Palladino.

L’avventura europea della Fiorentina comincia decisamente male. Pronti, via e i viola si trovano immediatamente sotto di due gol in casa contro la Puskas Academy grazie alle reti di Nagy e Soisalo. Distratti e svagati, i toscani accusano il colpo prima di trovare con Sottil la possibilità di riaprire il match poco prima dello scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa la musica cambia radicalmente e Martinez Quarta e Kean confezionano la rimonta prima della beffa finale di Golla. Ritorno dei play-off di Conference tra una settimana.

Il turnover di Palladino per il match

Raffaele Palladino conferma appena4 giocatori rispetto alla formazione di Parma. D’altra parte siamo ad inizio stagione e bisogna portare quanti più giocatori possibile in condizione. Il modulo è naturalmente il 3-4-2-1 con Colpani e Sottil in appoggio a Beltran. Prima in viola per il numero uno De Gea mentre non è stato neppure convocato il grande caso di mercato Nico Gonzalez con l’argentino che attende venga concretizzata la sua uscita. La strada è lunga, le ultime due finali perse richiedono vendetta ma anche tanta pazienza.

Suicidio viola nel primo tempo

L’inizio è però choc per i gigliati, complice il pasticcio difensivo di Bianco e Kayode. Gli ungheresi vanno al bersaglio subito su rigore con Nagy. Poco dopo arriva addirittura anche il raddoppio a firma di Soisalo. La Fiorentina sembra scossa da questo uno-due della Puscas Academy. La reazione ci mette un po’ ad arrivare ma poi arriva. La scossa la dà Sottil verso il finale del primo tempo quando, servito da Parisi, trova il modo di battere Pecsi e riaprire i giochi.

Rimonta completata poi follia finale

Nel secondo tempo la viola alza decisamente i giri del motore. Il pari arriva al 67esimo con un colpo di testa di Martinez Quarta da calcio d’angolo. A quel punto la strada di mette in discesa e l’ingresso di Kean dà maggior peso al reparto offensivo dei toscani. Proprio l’ex juventino confeziona la rete del 3-2 che sancisce il completamento dell’operazione rimonta. C’è tempo anche per la prima grande parata di De Gea in viola. Tutto finito? Neanche per sogno: una dormita di Kouamé in marcatura porta al 3-3 magiaro di Golla.

I top della Fiorentina

Il suo ingresso cambia volto alla partita.

Qualche errore lo commette ma la sua leadership è fuori discussione.

Il gol che riapre l'incontro e qualche buona giocata da evidenziare.

Zitto zitto fa nascere le prime due reti. Radiomercato lo dava in uscita: può essere utile per Palladino.

I flop della Fiorentina