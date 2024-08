Parma-Fiorentina, moviola: tutto ruota sul doppio giallo per Pongracic

La prova dell’arbitro Ayroldi al Tardini nell’anticipo della I giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ne ha ammonito altri tre

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Parma-Fiorentina è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Negli anni 2022-2023, sfruttando la collaborazione tra l’AIA e la Federazione Cipriota, ha diretto anche dei match fuori dai confini nazionali, ma l’anno scorso è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa- Vediamo come se l’è cavata ieri al Tardini.

I precedenti di Ayroldi con Parma e Fiorentina

Per l’arbitro pugliese è stato il sesto incrocio con il Parma. Il primo risale addirittura al campionato di Serie D 2016/2017, nella sfida di vertice vinta dai crociati contro l’Altovincentino. Nella stagione 20/21 invece l’unico precedente in Coppa Italia, quando non bastò una rete di Mihaila contro la Lazio per conquistare il passaggio ai quarti, con i biancocelesti che si imposero per 2-1 all’Olimpico. Due anni fa Ayroldi fu l’arbitro di Parma-Perugia, vinta 2-0. Poi gli ultimi precedenti nella vittoria del Rigamonti contro il Brescia e nella vittoria di Cittadella. Quattro vittorie ed una sola sconfitta dunque per il Parma con Ayroldi. Quattro gli incroci con i viola che con il fischietto di Molfetta avevano vinto 3 volte e perso una.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Dei Giudici, con Rutella IV uomo, Mariani al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Estevez, Baloghi e Circati ed ha espulso Pongracic per doppio giallo.

Parma-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Primo giallo al 35′ ed è per Pongracic dopo un contatto falloso con Mihaila. Un minuto dopo ammonito anche Estevez per un fallo tattico. Al 49′ giallo per Baloghi per una entrata irruenta su Kouame. All’83’ scatta il secondo giallo con relativa espulsione per Pongracic per un’entrata in ritardo su Cancellieri. All’85’ giallo per Alessandro Circati. Parma-Fiorentina finisce 1-1.