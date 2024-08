Fiorentina-Puskas, moviola: viola di rabbia, non solo per il rigore negato, tutti i casi dubbi

La prova dell’arbitro Delajod al Franchi nell’andata dei playoff di Conference analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito tre giocatori

Classe 1992, francese, internazionale a livelli non giovanili dalla stagione 2020-21, Willy Delajod – la scelta dell’Uefa per Fiorentina-Puskas – ha già arbitrato in Conference League in tutti gli anni della ancora giovane manifestazione, dirigendo tra le altre West Ham-Anderlecht ai gironi 2022/23 e Viktoria Plzen-Astana l’anno dopo, sempre ai gruppi. La Fiorentina non ha un bellissimo rapporto fino ad oggi con gli arbitri francesi: Bastien in Fiorentina-Braga non concesse a Cabral un gol che era chiaramente entrato, inducendo l’esultanza polemica del brasiliano al gol successivo ma come se l’è cavata ieri al Franchi il fischietto transalpino?

I precedenti di Delajod con Fiorentina e Puskas

Per l’arbitro Delajod è stata la prima volta sia con i viola che con il Puskas Akademia.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Finjean e Jeanne con Leonard IV uomo, Dechepy al Var e Wattellier all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori, di cui due della squadra di Palladino: Quarta, Nagy, Pongracic.

Fiorentina-Puskas, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’8′ Kayode arriva in ritardo su Nagy e lo colpisce in pieno. Fallo netto e rigore per la Puskas. Al 17′ Martinez Quarta perde il duello fisico contro Nagy e lo stende: giallo. I viola si lamentano del gioco duro tollerato dall’arbitro che lascia molto correre. Al 55′ ammonito Nagy per gioco scorretto. Al 72′ i viola chiedono un rigore per un fallo su Parisi che va a terra in area dopo un contrasto con due avversari. Il direttore di gara riceve indicazione di non intervenire dal VAR: dalle immagini il contatto pare troppo lieve per un penalty. Proteste vivaci e giallo per Palladino. All’84’ giallo per Pongracic, Colley gli sfugge via e il croato usa le maniere forti. Finale rovente e Fiorentina-Puskas finisce 3-3.