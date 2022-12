Qatar 2022, Adani: "Francia favorita, ma spero nel Dio del calcio"

17-12-2022 13:48

Il commentatore RAI Daniele Adani è stato intervistato dal Corriere della Sera. Adani si è concentrato sul Mondiale in Qatar, e nello specifico su Messi, ormai suo idolo dichiarato:

“Messi ha fatto di più: per preparare l’assist del 3-0, ha portato a spasso lungo tutta la fascia il più forte difensore dei Mondiali, Josko Gvardiol. Ha fatto una giocata di forza, non da Messi. In quel momento c’era Maradona in lui. Diego? Da due anni, da quando è morto, non c’è giorno che io non pensi a Maradona. Messi da diciotto anni ha una continuità non umana. Però ogni generazione ha il suo eroe. Per me il più grande è stato Maradona”.

Adani si lancia anche in un pronostico per la finale di domani tra Argentina e Francia:

“La favorita è la Francia: 55 a 45. Ma preghiamo il dio del calcio perché ponga una mano sulla testa di Leo Messi”.