Qatar 2022, Argentina: Di Maria in forse contro l’Australia

03-12-2022 09:54

“Bisognerà vedere se davvero la nostra avversaria è così inferiore come dicono i giornali. Io non sono d’accordo, l’Australia è una buona squadra e i suoi risultati in Qatar non mi sorprendono. Quindi lasciamo da parte la teoria che dice che siamo favoriti e dimostriamolo sul campo, giocando al calcio, possibilmente come nelle ultime partite”. Queste le parole del Commissario Tecnico argentino, Lionel Scaloni, nella conferenza stampa che precede l’ottavo di finale che vedrà opposta l’albiceleste alla sorprendente Australia di Graham Arnold.

“Non so se l’undici iniziale sarà lo stesso dell’ultima partita – prosegue Scaloni -. Devo verificare le condizioni di Di Maria. Non so se potrà giocare, deciderò solo dopo l’allenamento di rifinitura. L’importante è che ognuno sappia ciò che deve fare. Chi entra a gara in corsa deve poter migliorare la situazione del match: è una opportunità per il giocatore e per la squadra”.