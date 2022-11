Qatar 2022: Belgio-Marocco: le probabili formazioni

27-11-2022 08:08

Oggi alle 14:00, allo stadio Al Thumama, è in programma Belgio-Marocco, gara valida per la seconda giornata del gruppo F. Il Belgio, con una vittoria, sarebbe agli ottavi di finale. Attenzione alla squadra di ReGragui che vuole continuare a far bene dopo il pari con la Croazia.

Il Ct Martinez recupera Lukaku ma l’attaccante dell’Inter partirà dalla panchina. Sarà ancora Batshuayi a guidare l’attacco della nazionale belga. Problemi in casa del Marocco: out Mazraoui (al suo posto giocherà Attiat-Allah). Non al meglio anche Hakimi ma l’ex nerazzurro sarà comunque in campo.

Le probabili formazioni:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E.Hazard; Batshuayi. Ct. Martinez

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiat-Allah; Ounahi, S.Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui