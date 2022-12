Qatar 2022, Brasile: Zico attacca il ct Tite

04-12-2022 15:30

Zico ne è convinto: “Il Brasile ha la possibilità di tornare a vincere dopo 20 anni dall’ultimo Mondiale. Speriamo che torni Neymar nel corso degli ottavi, perché è fortissimo e fa anche giocare meglio i compagni. Con lui in campo, la pressione è tutta su di lui e gli altri giocano più sereni. È questa l’importanza di un fuoriclasse”.

A Zico però non piace la gestione di Tite: “Il Mondiale è l’evento più importante del mondo. Il Brasile era primo nel gruppo e ha cambiato squadra per giocare, tutta di panchina. Io credo che questo non è calcio: in sette partite non ci si stanca. Io sono andato allo stadio per vedere il Brasile e non l’ho visto“.