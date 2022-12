Qatar 2022, Camerun-Brasile: le probabili formazioni

02-12-2022 09:14

Oggi, alle 20:00 (Lusail Iconic Stadium), si disputa Camerun-Brasile, ultima gara del gruppo G. La nazionale verdeoro ha già il pass per gli ottavi di finale in tasca, avendo vinto le sfide con Serbia e Svizzera. I Leoni Indomabili, a quota un punto, devono sperare nel miracolo: battere il Brasile e sperare che la Svizzera non vinca con la Serbia.

Il Ct Song dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Choupo-Moting al centro dell’attacco. Tante novità di formazione in casa brasiliana con il Ct Tite (assenti Neymar, Alex Sandro e Danilo) che dovrebbe ricorrere ad un massiccio turnover. Atteso Ederson in porta, in difesa spazio a Bremer e Dani Alves. In avanti dovrebbe giocare dal primo minuto Gabriel Jesus.

Le probabili formazioni:

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Hongla, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi. Ct: Song

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Marquinos, Bremer, Telles; Bruno Guimaraes, Fabinho; Antony, Rodrygo, Martinelli; Gabriel Jesus. Ct: Tite.