Qatar 2022, Danimarca-Tunisia: probabili formazioni

22-11-2022 09:10

Danimarca-Tunisia aprirà il gruppo D del Mondiale in Qatar. Il fischio d’inizio è previsto in giornata odierna alle 14 all’Education City Stadium di Al-Rayyan. La gara verrà trasmessa in chiaro da Rai Due. A chiudere il programma del girone sarà invece Francia-Australia, in programma alle 20. Qui di seguito, le probabili formazioni di scandinavi e nordafricani:

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, A. Christensen, Maehle; Delaney, Eriksen, Höjberg; Skov Olsen, Braithwaite, Lindström. A disp.: Rönnow, O. Christensen, Bah, Nelsson, Kjaer, Stryger Larsen, Wass, Norgaard, Jensen, Skov, Damsgaard, Dolberg, Poulsen, Cornelius. Ct: Hjulmand.

TUNISIA (3-5-2): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Dräger, Hannibal, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Khazri, Msakni. A disp.: Mathlouthi, Hassen, Kechrida, Maaloul, Ifa, Sassi, Ghandri, Ben Romdhane, Chalaali, Khenissi, Sliti, Jebali, Jaziri, Ben Slimane. Ct: Kadri.

ARBITRO: Cesar Ramos (Messico).

ASSISTENTI: Morin-Hernandez (Messico).

QUARTO UOMO: Martinez (Messico).

VAR: Guerrero (Messico).

ASSISTENTE VAR: Villarreal (Stati Uniti).