Qatar 2022, Fernando Santos: "Lasciare il Mondiale fa sempre male"

10-12-2022 18:52

Il tecnico del Portogallo Fernando Santos ha commentato in conferenza stampa l’eliminazione dei lusitani dalla Coppa del Mondo in Qatar per mano del Marocco, prima nazionale africana nella storia a raggiungere le semifinali di un Mondiale.

Il Portogallo ha perso contro un’avversaria africana solo per la seconda volta ai Mondiali (4V, 1N): la precedente era stata nel 1986, sempre contro il Marocco, nella sua prima sfida in assoluto contro queste avversarie.

Queste le parole di Santos:

“Nel primo tempo ci sono state difficoltà. Ci è servito parecchio tempo per entrare in partita. I giocatori cercavano ma non potevano, ci hanno messo molta volontà. Erano davvero fiduciosi ma la verità è che non sono riusciti a segnare tutta la nostra partita pur avendo situazioni da gol. Non ce l’abbiamo fatta. I giocatori hanno lavorato sodo. Fa male lo stesso. Lasciare il Mondiale fa sempre male”.