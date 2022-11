Qatar 2022, Ferran Torres: "Per il Mondiale ci siamo anche noi"

20-11-2022 14:42

L’attaccante del Barcellona Ferran Torres ha parlato a poche ore dall’inizio della Coppa del Mondo in Qatar. Il focus dell’intervento è ovviamente sulle speranze di vittoria delle Furie Rosse.

Queste le parole di Ferran Torres ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca:

“Ora il contesto è diverso. Non è importante il fatto che io feci tripletta, ma il fatto che abbiamo una squadra in cui tutti si sentono sulla stessa barca, non ci sono stelle. Favoriti? Siamo una squadra da tenere in considerazione”.