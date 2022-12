Qatar 2022: Ghana-Uruguay, le formazioni ufficiali

02-12-2022 15:30

Ghana e Uruguay in campo alle 16 per l’ultima partita del Gruppo H di Qatar 2022: la classifica vede il Portogallo a quota 6, Ghana 3, Corea del Sud e Urugay a 1. La Celeste deve a tutti i costi vincere e potrebbe non bastare: sarà infatti decisiva anche la sfida tra la Corea del Sud e il Portogallo già qualificato. Stesso discorso per il Ghana, a cui potrebbe bastare un pareggio ma guarda con apprensione al match dei coreani con i portoghesi.

Le formazioni ufficiali:

Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Abdul Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams. Ct Addo

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Olivera; De Arrascaeta, Bentancur, Valverde; Pellistri, Suarez, Nunez. Ct Alonso