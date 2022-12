Qatar 2022: Giappone-Spagna, le formazioni ufficiali

01-12-2022 19:34

Giappone e Spagna in campo alle 20 nella partita decisiva del Girone E per le qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Agli iberici basta un pareggio per qualificarsi, il Giappone invece teme la Germania contemporaneamente in campo contro la Costa Rica ed è costretto a vincere per mettersi al sicuro.

Nella Spagna tridente Williams-Morata-Olmo, a centrocampo Gavi, Pedri e Busquets. Giappone con Kubo, Ito e Maeda in avanti.

Giappone (4-3-3): Gonda; Taniguchi, Yoshida, Ko Itakura, Nagatomo; Morita, Kamada, Tanaka; Kubo, Ito, Maeda.

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Rodri, Pau Lopez, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Williams, Morata, Olmo.