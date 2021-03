Qatar 2022: I convocati di Southgate per i "three lions"

Sono stati ufficializzati da mister Southgate i convocati dell’Inghilterra per affrontare i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale in Qatar.

I Three Lions ospiteranno giovedi 25 Marzo il San Marino , poi voleranno in Albania dove domenica alle 18.00 affronteranno i padroni di casa per chiudere il trittico di gare mercoledi 31 marzo in casa nel match clou della terza giornata dove la squadra di Southgate affronterà la Polonia .

Due gli esordienti (Ollie Watkins e Sam Johnstone) e tante vecchie certezze per l’Inghilterra che vuole essere protagonista e qualificarsi al Mondiale in Qatar. Questo l’elenco completo dei Three Lions:

Portieri : Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Nick Pope (Burnley).

Difensori : Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampisti : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton).

Attaccanti : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa).

OMNISPORT | 18-03-2021 16:23