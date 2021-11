Qatar 2022, Italia-Svizzera: le probabili formazioni

12-11-2021 10:08

Vero e proprio spareggio per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Squadre in campo alle 20.45. Azzurri ed elvetici sono a pari punti in classifica e soltanto la prima del girone accederà direttamente alla manifestazione, mentre la seconda andrà allo spareggio.

Vincendo stasera all’Italia basterà anche un pari nell’ultimo turno contro l’Irlanda del Nord in programma lunedì. All’andata in Svizzera finì 0-0, con Jorginho che sbagliò anche un calcio di rigore.

I forfait di Immobile, con tanto di polemiche sull’asse Lotito-Figc, e Chiellini hanno tolto altre due pedine fondamentali dallo scacchiere azzurro del Ct Mancini che però recupera Barella, pronto a giocare titolare. Chance da titolare per Belotti.

Anche i nostri avversari devono fare i conti con una lunga lista di infortunati. L’ultimo è l’esterno dell’AEK Atene Zuber che ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio all’adduttore. Con lui saranno 7 gli assenti.

ITALIA-SVIZZERA PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria, Sow; Steffen, Okafor; Shaqiri. Ct: Yakin.

