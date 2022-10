27-10-2022 13:37

L’attaccante del Psg e della Nazionale argentina Lionel Messi a StarPlusLA ha dichiarato che Qatar 2022 sarà l’ultimo Mondiale della sua carriera.

“Sicuramente quello in Qatar sarà il mio ultimo Mondiale, non vedo l’ora che inizi. C’è un po’ di ansia, vogliamo vedere cosa succederà”. L’Argentina non perde da diverse partite ed è tra le favorite: “Siamo vivendo un buon momento, con un gruppo molto forte e unito. In un Mondiale, però, può succedere di tutto: ogni partita è difficile ed è per questo motivo si aspetta così tanto questa competizione. Non sempre i favoriti sono quelli che vincono o fanno il percorso che ci si sarebbe aspettati”.