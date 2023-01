Qatar 2022, la FIFA apre un procedimento contro l'Argentina

13-01-2023 20:57

Cattiva condotta dei giocatori, comportamento offensivo e violazione del fair-play. Queste sono le accuse che la FIFA ha espresso nei confronti della Federcalcio argentina e di alcuni suoi giocatori (come per esempio il portiere Emiliano Martinez, protagonista di alcune sceneggiate nel corso dei calci di rigore, di un gesto volgarissimo in mondovisione e di alcune prese in giro nei confronti di Kylian Mbappe).

Il massimo organo del calcio mondiale, dunque, riporta TMW, ha deciso di aprire un provvedimento disciplinare a tutti gli effetti.