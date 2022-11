Qatar 2022, Laporta: "Spagna forte? Merito del Barcellona"

28-11-2022 15:55

Joan Laporta ritiene che il forte gruppo di giocatori del Barcellona all’interno della nazionale spagnola possa aiutare la Roja a vincere i Mondiali. Il 7-0 rifilato alla Costa Rica, seguito dal pareggio per 1-1 con la Germania, ha portato i campioni del 2010 alla soglia della qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La giovane coppia del Barca, Gavi e Pedri, si è fatta notare a centrocampo nelle prime due partite, mentre Ferran Torres ha realizzato una doppietta contro la Costa Rica.

Laporta ha espresso il suo orgoglio per le loro prestazioni, e ritiene che le prestazioni positive della Spagna siano dovute al lavoro svolto dall’allenatore Xavi a livello di club.

“Penso che sia fantastico. È motivo di orgoglio per il Barcellona vedere come sta giocando la nazionale e come stanno facendo i nostri giocatori”, ha dichiarato ad AS. “Luis Enrique è stato in grado di assumersi tutte le pressioni, e questo è un modo per alleggerire la pressione sui giocatori. È stato molto coraggioso a scommettere su giocatori molto giovani che si stanno innamorando del mondo e si dà il caso che la maggior parte di loro provenga dal Barca. Il buon lavoro della nazionale di Luis Enrique è anche merito del buon lavoro che Xavi sta facendo a Barcellona, dove c’è il maggior numero di giocatori. Per me la Spagna, insieme a Brasile e Francia, è la grande favorita del torneo”.

La Spagna affronta il Giappone nell’ultima partita del girone, dove la vittoria confermerebbe il primo posto.