Qatar 2022, lo sponsor della nazionale danese si nasconde

28-09-2022 18:04

A novembre avrà il via la Coppa del Mondo in Qatar, e oggi la Danimarca ha presentato la propria maglia per la competizione. Hummel, lo storico sponsor tecnico della nazionale scandinava, sceglie una versione della maglietta da gioco danese sulla quale il suo logo è quasi invisibile per via dell’effetto tono su tono, ovvero rosso su rosso.

Questa scelta rende esteticamente davvero bene la maglia di Kjaer e compagni, ma ovviamente non avvantaggia lo sponsor, che risulta davvero appena visibile se non guardato da molto vicino. Questa soluzione però è voluta.

Questa soluzione ha un motivo politico, ovvero che lo sponsor tecnico della nazionale danese non vuole essere associato al Qatar, paese nel quale i diritti umani sono stati enormemente calpestati nella realizzazione degli stadi e in generale nell’organizzazione del torneo.

È la stessa azienda a spiegare la scelta: “Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato migliaia di vite umane. Supportiamo la nazionale danese, ma questo non significa supportare il Qatar come Paese ospitante”.