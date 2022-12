Qatar 2022, Neymar: "Infortunio? Ho avuto tanta paura, ho pianto"

05-12-2022 23:08

Al termine del match tra Brasile e Corea del Sud, Neymar ha ammesso quanto il Brasile punti in alto: “Sicuramente è arrivata l’ora di andare lontano. Sogniamo il titolo, ma dobbiamo procedere passo dopo passo. Quella di oggi è stata la quarta partita, ne mancano tre alla finale, intanto rimaniamo con la giusta concentrazione per cercare di ottenere questo titolo”.

Sull’infortunio, Neymar non si è nascosto “Ho avuto tanta paura, perché sono arrivato a questo Mondiale sentendomi molto bene, e reduce anche da un ottimi inizio di stagione – ha spiegato -. Quell’infortunio mi ha fatto soffrire parecchio, ho passato una notte a piangere come sa la mia famiglia. Poi è valsa la pena fare tutti quegli sforzi per tornare”.