01-12-2022 16:41

Non guiderà la Corea del Sud, che dopo aver perso contro il Ghana deve affiancare al pareggio contro l’Uruguay un successo, contro il suo Portogallo Paulo Bento: “Affronteremo, se non la migliore, una delle migliori generazioni del calcio portoghese. Dobbiamo andare alla ricerca della migliore partita possibile e fare tutto il possibile per vincere la partita: il Portogallo è già qualificato, ma ci aspetta una sfida affascinante, non ho dubbi che i giocatori daranno tutto nei 90′. Sarà difficile qualificarci, ma lo sapevamo già all’inizio del Mondiale”.

Con la propria Nazionale lo squalificato Paulo Bento ha collezionato 35 presenze e disputato il Mondiale del 2002: da allenatore del Portogallo l’ex Benfica ha invece vinto 28 partite su 47 tra il 2010 e il 2014.