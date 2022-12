Qatar 2022: polemiche in Croazia per l'arbitraggio di Orsato

13-12-2022 22:18

Polemica in Croazia per l’arbitraggio di Daniele Orsato nella semifinale tra l’Argentina e la Nazionale a scacchi. Nel mirino dell’ex arbitro Bruno Maric è finito il rigore assegnato all’albiceleste: “L’Argentina è davvero favorita dagli arbitri e anche la decisione presa al 32′ va in quella direzione perché questo calcio di rigore non esisteva, Livakovic non ha commesso fallo. Poteva solo trattarsi di fallo sul portiere e mi dispiace assistere a una decisione incredibile, che ha un impatto diretto sul risultato, da parte dell’arbitro Orsato. Questo è ingiusto e inaccettabile”.

“Anche se non sono una persona che crede nelle teorie del complotto devo dire che quanto ha detto Pepe aveva senso”, ha continuato Maric, facendo riferimento alle parole del centrale portoghese (“Date subito la coppa a Messi”).