Qatar 2022, Rio Ferdinand convinto: "Temo solamente Mbappé"

10-12-2022 09:56

Il 44enne Rio Ferdinand, che con la maglia della Nazionale inglese ha disputato tre Mondiali e collezionato 81 presenze, condite da 3 centri, guarda con ottimismo alla sfida contro la Francia: “Mbappé è la mia unica preoccupazione. Non intendo mancare di rispetto agli altri calciatori della Francia, ma per come è costruita la squadra inglese, se riusciamo a contenere Mbappé, tutto il resto è gestito. Mentre noi, se Rashford è bloccato, abbiamo Foden e se Foden è bloccato, abbiamo Kane: e così via, Saka, Bellingham… E anche Henderson ha segnato. E’ la migliore Nazionale inglese che abbia visto”.

L’Inghilterra in Qatar ha battuto in maniera lampante Iran, Galles e Senegal, chiudendo sulle reti bianche la sfida contro gli USA e realizzando al momento tre reti a partita

