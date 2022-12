Qatar 2022, Ronaldo e Santos smorzano la polemica dopo il cambio

03-12-2022 18:33

Nell’ultimo match Cristiano Ronaldo è stato sostituito e come spesso accade non l’ha presa bene. L’ex Juve, durante il cambio, non le ha mandate a dire al ct Santos: “Hai una caz.. di fretta di tirarmi fuori, vaff…..” il labiale del portoghese al momento dell’uscita dal campo.

A fine partita, Ronaldo ha dato la sua versione dei fatti: “Un avversario mi ha detto di sbrigarmi, di uscire di fretta dal campo e allora io gli ho risposto di stare zitto, perché non ha alcuna autorità per rivolgersi a me in quella maniera. Ma a prescindere da quello che è successo, non voglio polemiche. È il furore del gioco, l’adrenalina del momento. Le cose del campo devono sempre restare sul campo”.

Questa invece la versione di Fernando Santos: “Ronaldo non ce l’aveva con me, ma soltanto con quell’avversario che gli metteva fretta e lo insultava: tutto assolutamente normale. Nonostante la sconfitta, il nostro morale è alto. Inutile provare a fare polemica, nulla ci tocca”.