Qatar 2022, Tagliafico: "La Croazia ha struttura e qualità"

12-12-2022 20:00

Il terzino sinistro Nicolas Tagliafico, che dopo essersi messo in luce con la maglia dell’Ajax si è trasferito all’Olympique Lione, presenta la semifinale tra Argentina e Croazia: “E’ una squadra ben strutturata e dovremo tenere le giuste precauzioni. La Croazia ha calciatori molto qualitativi, centrocampisti con un piede delicato, elementi di buona statura: dobbiamo avere attenzione in ogni dettaglio, ma allo stesso tempo prestare attenzione a noi stessi e alla armi migliori di questo collettivo. E’ una semifinale e per forza la rivale è una Nazionale di rispetto: metteremo insieme un piano di gioco per contrastarla”.

Il classe 1992 ha racimolato 46 presenza con l’Argentina, nella quale milita dal 2017: in Qatar è stato titolare contro l’Arabia Saudita per poi subentrare dalla panchina contro Polonia, Australia e Olanda.