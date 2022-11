Qatar 2022, Tunisia-Francia: le formazioni ufficiali

30-11-2022 15:25

Tutto pronto all’Education City Stadium per la sfida delle 16 fra Tunisia e Francia, valida per la terza e ultima giornata del Gruppo D ai Mondiali 2022 in Qatar. I campioni del mondo in carica, già qualificati agli ottavi, scenderanno in campo con una formazione diversa. Nove cambi rispetto all’ultima gara per Deschamps, che schiera quelli che hanno giocato meglio. Kadri invece punta sulle certezze per cercare di passare al prossimo turno.

Formazioni ufficiali

TUNISIA (3-4-2-1): Dahmen; Ghandri, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul; Slimane, Ben Romdhane; Khazri. Ct: Kadri.

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Disasi, Varane, Konaté, Camavinga; Fofana, Tchouameni, Veretout; Guendouzi, Kolo Muani, Coman. Ct: Deschamps.