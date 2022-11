Qatar 2022, Uruguay-Corea del Sud: le formazioni ufficiali

24-11-2022 13:14

Inizia il Girone H di Qatar 2022: la Celeste propone Luis Suarez, Pellistri e Nunez nel tridente offensivo, con l’ex Juve Bentancur, il laziale Vecino e il madrilista Federico Valverde a centrocampo; in difesa c’è spazio per il napoletano Olivera, al fianco delle colonne Gimenez, Godin e Caceres, in porta tocca a Rochet.

Nella Corea del Sud di Paulo Bento l’altro napoletano Kim Min-Jae guiderà la difesa davanti a Kim Seung-Gyu: in attacco ha recuperato dall’infortunio Son Heung-Min.

Queste le formazioni ufficiali:

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nunez. Allenatore: Diego Martín Alonso López.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In Beom, Jung Woo Young; Lee Jae-Sung, Kwon Chang-Hoon, Son Heung-Min; Hwang Ui-Jo. Allenatore: Paulo Bento.

Nel secondo turno ci saranno Portogallo-Uruguay e Ghana-Corea del Sud.