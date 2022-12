Qatar, Papa Francesco sulla finale: "Si giochi pulito e ci si dia la mano"

18-12-2022 13:53

In vista della finale tra Argentina e Francia ai Mondiali in Qatar, Papa Francesco ha regalato un pensiero alle due nazionali: “Ai vincitori tutti fanno auguri, ma io li invito che vivano questo con umiltà. E a coloro che non vincono, che lo vivano con gioia. Perché il valore più grande non è vincere o non vincere, ma giocare pulito”, ha dichiarato su Canale 5.

Il Papa argentino continua “Ambedue abbiano il coraggio di darsi la mano. Quanto è brutto quando vedo due squadre che alla fine della partita non si stringono la mano. Dobbiamo crescere nello spirito sportivo. Io mi auguro che questo Campionato Mondiale aiuti a riprendere lo spirito sportivo, che ti fa nobile”.