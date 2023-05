Quagliarella: "Ci sarò sempre per la Sampdoria"

L'attaccante doriano: "Raccontare tutte le emozioni di questa serata è difficile, non saprei neanche trovare le parole"

26-05-2023 23:29

Fabio Quagliarella ha giocato al Ferraris la sua ultima partita in Serie A con la Sampdoria. A Dazn l’attaccante blucerchiato ha confessato le sue emozioni: “Raccontare tutte le emozioni di questa serata è difficile, non saprei neanche trovare le parole. Posso solo ringraziare questo pubblico eccezionale, l’ho salutato perché è stata l’ultima in A per me. Se la nuova società ha bisogno di me io sono a disposizione per riportare questa gente nella categoria che merita. Sarà la futura società a decidere, altrimenti è stato un viaggio eccezionale”.

“Qui mi sento a casa: in una stagione così disgraziata il pubblico ci è sempre stato vicino, anche se facevamo schifo. Non ci hanno mai fischiato, cosa gli vuoi dire? Alla Samp mi sono tolto delle soddisfazioni immense rifiutando squadre importanti, perché tra noi c’è un legame molto particolare che durerà per sempre. Vorrei far parte del nuovo progetto, anche senza esserne al centro, per dare una mano”.