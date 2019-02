Quagliarella di rigore, la Samp torna a vincere

La Sampdoria torna alla vittoria e scaccia la crisi dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Giampaolo piega in casa per 1-0 il Cagliari nell'anticipo delle 12.30 dopo una partita equilibrata e con poche occasioni da gol.

Decide il match una rete di Quagliarella nella ripresa su calcio di rigore, assegnato grazie a una trattenuta in area su Gabbiadini, che ha spaccato il match dal suo ingresso in campo. In classifica i doriani salgono a quota 36 e si riavvicinano alla zona Europa League, i sardi restano quattordicesimi a 24 punti.

SPORTAL.IT | 24-02-2019 14:45