Internazionali di Roma, l’Italia si aggrappa a Napolitano e a Errani-Paolini: in campo anche Medvedev e Rublev

Napolitano rimane l'unico azzurro ancora in corsa in singolare agli Internazionali BNL d'Italia, mentre Medvedev, Tsitsipas, Rublev e Rune proveranno a non fare la fine di Djokovic

Dopo le eliminazioni di Francesco Passaro e Luciano Darderi, all’Italia non resta che tifare Stefano Napolitano in singolare e le coppie Andrea Vavassori/Simone Bolelli, Sara Errani/Jasmine Paolini e Angelica Moratelli/Camilla Rosatello in doppio, mentre con l’uscita di Novak Djokovic si apre la strada di Alexander Zverev, unico top-10 nella parte superiore del tabellone insieme a Grigor Dimitrov, che non ha nella terra la sua superficie preferita. Lunedì in campo gli ultimi big rimasti in campo per cercare la qualificazione agli ottavi.

Fuori Djokovic e gli azzurri Passaro e Darderi

L’Italia perde sempre più pezzi agli Internazionali BNL d’Italia, con Francesco Passaro che ha perso una maratona di oltre tre ore contro Nuno Borges arrendendosi solamente dopo due tie-break (4-6 7-6 7-6) e Luciano Darderi che, nonostante una buona prestazione, non ha potuto nulla contro il nettamente favorito Alexander Zverev (6-7 2-6 il risultato). La sorpresa di oggi l’ha però regalata Alejandro Tabilo, che ha eliminato in due set (6-2 6-3) un irriconoscibile Novak Djokovic.

Gli altri risultati di domenica

Volano agli ottavi di finale anche Thiago Monteiro, che ha eliminato Miomir Kecmanovic al termine di un terzo combattutissimo set (6-2 4-6 7-6), Karen Kachanov, vincente in due set contro Francisco Cerundolo (6-2 6-4), Grigor Dimitrov, che ha battuto Terence Atmane senza perdere set (7-6 6-3), Taylor Fritz, trionfante nel derby contro Sebastian Korda (6-3 6-4) e Zhizhen Zhang, che a sorpresa ha eliminato agilmente Ben Shelton (6-2 6-4). Passa il turno anche la coppia azzurra composta da Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno trionfato in meno di un’ora (6-2 6-1) nel derby contro Anastasia Abbagnato e Aurora Zantedeschi.

Il programma di Lunedì 13 maggio

Lunedì 13 maggio scendono in campo l’ultimo italiano rimasto in corsa in singolare, Stefano Napolitano, e i i big Daniil Medvedev – campione in carica – Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Holger Rune. Questo il programma di giornata:

Campo Centrale

Ore 11.00: N. Osaka-Q. Zheng (7)

A seguire: S. Tsitsipas (6)-C. Norrie (27)

Non prima delle 15.00: I. Swiatek (1)-A. Kerber

Ore 19.00: H. Medjedovic (Q)-D. Medvedev (2)

A seguire: E. Svitolina (16)-A. Sabalenka (2)

Grandstand

Ore 11.00: F. Auger-Alissime (18)-A. de Minaur (9)

Non prima delle 13.00: C. Gauff (3)-P. Badosa

A seguire: S. Napolitano (WC)-N. Jarry (21)

(WC)-N. Jarry (21) A seguire: S. Baez (17)-H. Rune (10)

Non prima delle 18.00: M. Sakkari (5)-V. Azarenka (24)

Pietrangeli

Ore 11.00: M. Keys (18)-S. Cristea (28)

Non prima delle 13.00: A. Muller (Q)-A. Rublev (4)

A seguire: R. Sramakova (Q)-J. Ostapenko (9)

A seguire: H. Hurkacz (7)-T. Etcheverry (25)

A seguire: D. Collins (13-I. Begu

Campo 12

Ore 11.00: S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin (5)-M. Arevalo/M. Pavic

Non prima delle 15.00: T. Paul (13)-D. Koepfer

Campo 1