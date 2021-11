Qualif. Europei U21, Irlanda-Italia: le formazioni ufficiali

12-11-2021 17:57

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Repubblica d’Irlanda-Italia Under 21, sfida valida per le qualificazioni verso l’Europeo di categoria in programma nel 2023. Queste le scelte di Nicolato e Crawford:

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Cambiaso; Rovella, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato.

Allenatore: Nicolato.

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinnes, Bagan; O’Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Nob; Whelan.

Allenatore: Crawford.

OMNISPORT