Qualifica Sprint, le speranze di Mick Schumacher

Il pilota della Haas Mick Schumacher ha parlato in vista delle Qualifiche Sprint di scena nel pomeriggio a Silverstone: “È stato interessante vedere come tutti fossero entusiasti di provare qualcosa di nuovoe anche io non vedo l’ora di vedere come andranno le Qualifiche Sprint”.

“Rappresentano una possibilità per noi: se alcune vetture avranno dei problemi, potremmo trarne vantaggio. Finché saremo in gara, saremo in lizza per partire un po’ più avanti, quindi incrociamo le dita”, ha detto il pilota tedesco, penultimo in griglia di partenza.

OMNISPORT | 17-07-2021 10:22