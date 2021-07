Qualificazione Champions League: oggi ottavi di ritorno

Si chiudono oggi gli ottavi di ritorno delle qualificazioni alla prossima Champions League.

12 partite, 24 squadre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 si daranno battaglia per strappare la qualificazione ai quarti di finale che vede già qualificate Omonia Nicosia, Young Boys, Olympiakos e Stella Rossa.

Alle 18.00 clacio d’inizio per l’Hibernians che deve ribaltare il 2-0 subito all’andata in Estonia. Il Flora ha infatti sorpreso gli scozzesi nell’ultimo quarto d’ora di gioco con un uno due micidiale. Gli svedesi del Malmoe invece devono tenersi stretti l’1-0 conquistato in Svezia. Il Riga questa sera farà di tutto per chiudere il match e accedere ai quarti.

Non dovrebbero esserci invece grossi problemi per il Cluj. I rumeni hanno infatti avuto la meglio sui bosniaci del Borac Banja Luka per 3-1 e affrontano il ritorno degli ottavi in casa. Pochissime speranze per i kosovari del Prishtina sconfitti in casa all’andata per 3-0 dagli ungheresi del Ferencvaros.

Sulla carta pochi problemi anche per i finlandesi del HJK (3-1 all’andata fuori casa contro il Buducnost), per i lituani dello Zalgiris (anche loro vittoriosi in trasferta contro il Linfield per 3-1) e per lo Slovan Bratislava. Gli slovacchi si sono infatti imposti all’andata in casa contro lo Shamrock rovers col risultato di 2-0 il che rende molto agevole il ritorno in Irlanda.

Tutta da giocare invece la sfida tra gli islandesi del Valur e la Dinamo Zagabria. All’andata si sono imposti i croati per 3-2 in una partita a dir poco rocambolesca con due rigori sbagliati (uno per parte) e con i due gol segnati dagli islandesi negli ultimi due minuti di gioco.

18.00 Hibernians (Mlt) – Flora (Est)

18:00 Lincoln (Gib) – Fola (Lux)

18:00 Riga FC (Lat) – Malmo FF (Swe)

19:00 S. Tiraspol (Mda) – Teuta (Alb)

20:00 Borac Banja Luka (Bih) – CFR Cluj (Rou)

20:00 Mura (Slo) – Shkendija (Mkd)

20:00 Prishtina (Kos) – Ferencvaros (Hun)

20:30 Buducnost (Mne) – HJK (Fin)

20:45 Linfield (Nir) – Zalgiris (Ltu)

21:00 Shamrock Rovers (Irl) – Slovan Bratislava (Svk)

21:30 Soligorsk (Blr) – Ludogorets (Bul)

22:00 Valur (Ice) – Din. Zagabria (Cro)



OMNISPORT | 13-07-2021 10:11