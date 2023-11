Qualificazioni Euro2024, virus Fifa: da Bastoni a Miretti,12 infortunati mettono i club nei guai

Numerosi gli infortuni durante la pausa per le nazionali: Juve e Inter decimate, Guardiola in ansia per Haaland. Nel Real fuori Camavinga e Vinicius

19-11-2023 12:00

Quando i campionati si fermano per concedere spazio alle nazionali, ai club non resta che incrociare le dita. Perché gli infortuni sono sempre in agguato. Ben 12 quelli capitati nel corso di questa sessione, diversi dei quali rischiano di condizionare il derby d’Italia tra Juve e Inter. E non è andata bene ad altre big del Vecchio Continente.

Juve-Inter: da McKennie a Bastoni, Allegri e Inzaghi tremano

Il derby d’Italia in programma domenica prossima allo Stadium rischia di essere falcidiato dagli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Weston McKennie, costretto ad abbandonare il ritiro degli Stati Uniti per una tendinopatia al ginocchio sinistro. L’americano potrebbe farcela, mentre in casa Juve non si nutrono le stesse speranze per Miretti, costretto ad abbandonare l’Under 21 causa lombalgia.

Non va meglio all’Inter: sicuramente out Bastoni, che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro nei primi allenamenti con l’Italia. Un’infezione alle vie respiratorie ha fermato Calhanoglu, che ha salutato anzitempo la Turchia. Tuttavia l’ex Milan dovrebbe essere arruolabile per il big match della 13a giornata di Serie A.

Tegola Real Madrid: Ancelotti perde Camavinga e Vinicius

A chi proprio non è andata bene è al Real Madrid, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Due infortuni ed entrambi gravi: Ancelotti perde almeno fino agli inizi del 2024 Camavinga, che nel corso di un allenamento con la Francia è andato incontro alla rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro, e soprattutto la stella Vinicius Jr, finito ko dopo 20′ nella sfida persa dal Brasile con la Colombia. Per l’attaccante lesione al bicipite femorale con interessamento del tendine distale.

Da Ochoa ad Haaland: tutti gli altri finiti ko con le nazionali

La Salernitana è in ansia per Ochoa, portiere fondamentale per le speranze salvezza della squadra di Pippo Inzaghi. Il messicano si è fatto male a una spalle ed è stato sostituito durante la partita con Honduras. Problemi anche Vlasic, che ha accusato un fastidio all’osso pubico: il Toro spera di recuperarlo. A forte rischia Haaland: il fenomeno norvegese si è fatto male al piede contro le Far Oer.

La sua assenza sarebbe un bel problema per Guardiola e il Manchester City. Altri due portieri si sono fermati: Onana (Manchester United) e Ter Stegen (Barcellona). La stella spagnola della Real Sociedad Oyarzabal potrebbe saltare la partita di Champions con l’Inter (12 dicembre)per una lesione al bicipite femorale sinistro rimediata contro Cipro.