Juve-Inter, derby dei cerotti d’Italia: sosta killer per entrambe, ecco cosa è successo

La sfida tra Allegri e Inzaghi è già iniziata: come sostituire tutti gli infortunati e le possibili alternative in vista del derby d'Italia Juve-Inter

17-11-2023 14:00

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Mancano meno di 10 giorni al derby d’Italia tra Juve e Inter ma il binomio tra la parola ‘sosta’ e ‘infortuni’ rende i piani d’azione di Allegri e Inzaghi ancora più complicati. Dopo Miretti anche Locatelli è out e per il tecnico bianconero è emergenza più totale, in particolare a centrocampo. Non se la passa bene nemmeno il suo rivale tecnico nerazzurro che in pochi giorni ha già perso tre sue titolarissimi. Emergenza per Bastoni e non solo. La situazione infortuni e come giocherebbero ad oggi le due squadre.

Allegri ad oggi ha soltanto 14 giocatori in rosa disponibili

Fagioli e Pogba sono due giocatori già persi fino a fine stagione e il bilancio dei disponibili – in attesa del calciomercato invernale – non aiuta la Juventus che deve fare i conti a centrocampo. Dopo Locatelli – che ha dovuto rinunciare alla Nazionale lunedì a causa di una frattura alla decima costola – anche Fabio Miretti ha lasciato il ritiro della Nazionale (Under 21) a causa di una lombalgia e salterà le partite contro San Marino e Irlanda. Miretti aveva già accusato fastidi sabato scorso prima della sfida con il Cagliari ma era riuscito ad essere in campo per un’ora.

I medici sono ottimisti riguardo al suo recupero in tempo per la sfida contro l’Inter. Allegri ha a disposizione solo Rabiot, McKennie e Nicolussi Caviglia come centrocampisti di ruolo.

La Juve recupera Alex Sandro e Weah, ancora in dubbio Danilo

Moise Kean e Andrea Cambiaso – alla sua prima convocazione in Nazionale – sono rientrati dagli allarmi del ritiro dell’Italia e si stanno allenando con il resto del gruppo bianconero: Kean si è ripreso dalla botta mentre Cambiaso, che aveva una caviglia gonfia, non è ancora al massimo della forma. Per la sfida contro l’Inter, Allegri potrebbe contare sul rientro di Alex Sandro e Timothy Weah, che si sta allenando in parte con la squadra. Tuttavia, Danilo è in dubbio per il match contro l’Inter, e il giovane difensore Huijsen è ancora fermo a causa di una lombalgia.

Per Inzaghi non basta avere una rosa lunga: tre titolari infortunati

Tra le squadre più attrezzate del campionato c’è l’Inter che però dovrà fare i conti – in vista del derby – con gli ultimi infortuni dei suoi giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Dopo lo stop di Pavard – ad inizio mese per un infortunio al ginocchio – a saltare nella difesa dei nerazzurri sarà anche il titolarissimo Bastoni che ha avuto una lesione al polpaccio destro che lo terrà fermo per almeno due-tre settimane. Inzaghi molto probabilmente schiererà Darmian centrale destro, De Vrij al centro e Acerbi al posto di Bastoni come centrale sinistro di difesa con Dimarco o Carlos Augusto pronti a dare il loro contributo adattati nelle rispettive posizioni difensive.

Problemi in nazionale anche per Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic: c’è maggiore speranza – rispetto a Bastoni – per il centrocampista turco e l’attaccante austriaco ma la loro situazione va comunque monitorata. Calhanoglu è rientrato a Milano sia a causa di una influenza ma anche perché la moglie sta per partorire il terzo figlio mentre Arnautovic ha preso una botta all’ 86′ contro l’Estonia nel match di qualificazione Europea, riuscendo però a finire la partita.