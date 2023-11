Juventus, l’ultima tentazione per il centrocampo è un pupillo di Giuntoli

Phillips, De Paul e da oggi anche Fabian Ruiz. I nomi dell'agenda di Giuntoli per rimpiazzare Pogba e Fagioli. L'ex Napoli ha detto di sì alla Juve

17-11-2023 11:03

Da attuale riserva di lusso ad un possibile clamoroso ritorno in Serie A dai suoi ‘ex rivali’ storici. Fabian Ruiz e l’amore mai sbocciato con il PSG: dopo cinque anni dal suo primo approdo in Italia al Napoli è diventato nelle ultime ore il nome caldo per la Juventus di Allegri. Il centrocampista spagnolo classe 1996 sarebbe destinato ad approdare al club bianconero già da gennaio, dopo gli incontri positivi tra Giuntoli e i suoi agenti alla Continassa. Il PSG apre al prestito ma la Vecchia Signora per poterlo ingaggiare dovrà fare un sacrificio.

Calciomercato Juventus, summit terminato per Fabian Ruiz

E’ servita la pausa delle nazionali per riaccendere il calciomercato della Juventus che punta a superare l’Inter in campionato quanto prima. Per farlo dovrà però prima rafforzare i reparti a corto di uomini, in primis il centrocampo. Di recente gli agenti del giocatore spagnolo sono stati a Torino e hanno illustrato la situazione attuale del proprio assistito alla dirigenza della Continassa. La ‘Vecchia Signora’ a gennaio non può spingere oltre al prestito, inserendo un diritto o obbligo di riscatto a fine stagione per il cartellino di Fabian Ruiz.

L’esito dell’incontro tra la Juve e gli agenti di Fabian Ruiz

La Juventus ha intenzione di fare sul serio per Fabian Ruiz. L’idea della dirigenza è quella di regalare al proprio allenatore un centrocampista di qualità, capace di costruire gioco e di far gol e che possibilmente conosca già il campionato italiano. L’identikit ideale per Giuntoli che lo aveva già pescato per il Napoli nell’estate del 2018 dal Betis Siviglia. Dopo quattro anni in azzurro (dal 2018 al 2022) è stato venduto al PSG per 23 milioni di euro, a soli 10 mesi dalla scadenza del contratto con i partenopei.

Da lì in poi lo scarso rendimento con il club parigino ha allontanato sempre di più il centrocampista spagnolo da Luis Enrique: mai titolare in Champions, con appena 49 minuti in 4 partite. Meglio in Ligue 1, dove ha collezionato 1 gol e 1 assist in 11 presenze. Ecco perchè Fabian Ruiz vorrebbe andare alla Juventus.

Fabian Ruiz-Juve: il nodo sull’ingaggio del calciatore

Il PSG mette le cose in chiaro: la valutazione del centrocampista spagnolo non è inferiore ai 25 milioni di euro. Fabian Ruiz ha un contratto fino al giugno 2027 con il PSG e un ingaggio intorno ai 5 milioni netti a stagione. La soluzione della Juventus sarebbe di prenderlo in prestito già da gennaio sobbarcandosi l’intero costo dell’ingaggio del giocatore.

Il PSG sarebbe pronto a lasciar andare il proprio centrocampista in prestito alla Juventus ma Giuntoli sta provando anche ad ottenere il diritto di riscatto sul giocatore -al termine del prestito- trattando su una base da 25 milioni di euro.