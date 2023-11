Qualificazioni Europei, tegola Arnautovic con l’Austria, Kvara rinato, la Spagna-2 fa sul serio: cosa è successo ieri

Un super Kvaratskhelia, autore di due gol, non basta alla Georgia. Generazioni a confronto: a bersaglio Yamal e Ronaldo. Arnautovic fa tremare l'Inter

17-11-2023 10:50

Le qualificazioni agli Europei del 2024 regalano nuovi verdetti. Gli italiani Calzona e Rossi conquistano la fase finale con Slovacchia e Ungheria, un Kvaratskhelia tornato in versione monstre realizza due gol contro la Scozia, Cristiano Ronaldo si conferma eterno, mentre l’Inter è in apprensione per Arnautovic.

Gruppo A: Kvaratskhelia show, ma non basta alla Georgia

Un super Kvaratskhelia va due volte a bersaglio nel match tra Georgia e Scozia, terminato 2-2. Il gioiello del Napoli, sicuramente monitorato dal nuovo allenatore Walter Mazzarri, è tornato a brillare aprendo le marcature dopo 15′ e siglando la rete del 2-1 con una straordinaria azione delle sue. La beffa è però arrivata al 93′ col pareggio di Shankland.

La nazionale di Kvara, quarta, può ancora ambire al terzo posto occupato dalla Norvegia. La già qualificata Spagna batte 3-1 Cipro in trasferta: De la Fuente manda in campo le seconde linee, che non deludono. A dare il via alle danze il sedicenne fenomeno del Barcellona Lamine Yamal.

Gruppo F: ansia Inter per Arnautovic, De Biasi terzo

L’Inter incrocia le dita per Arnautovic, tornato in campo nel secondo tempo della partita che l’Austria, prima nel Gruppo F, ha vinto in Estonia. Nel finale l’attaccante nerazzurro è rimasto a terra dopo un contrasto, anche se poi è riuscito a concludere il match. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni: dopo il lungo stop, Inzaghi spera di averlo a disposizione per il derby d’Italia con la Juve.

Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione al 56′ di Mustafazada, l’Azerbaigian di Gianni De Biasi travolge 3-0 una Svezia sempre più in crisi e la aggancia al terzo posto a questo sette. Sugli scudi capitan Makhmudov, autore di una doppietta.

Le altre gare: Calzona e Rossi a Euro 2024, Portogallo ok

Altri due ct italiani agli Europei: la Slovacchia di Francesco Calzona supera 4-2 l’Islanda (a bersaglio anche Duda del Verona) e conquista il secondo posto nel Gruppo J alle spalle del Portogallo, che rifila due gol al Liechtenstein.

A 38 anni Cristiano Ronaldo continua a segnare: con 10 reti agguanta Lukaku in vetta alla classifica marcatori di queste qualificazioni. Gruppo G: volerà in Germania anche Marco Rossi: la sua Ungheria si salva al 97′ con la Bulgaria (2-2) e stacca il pass per la rassegna continentale.