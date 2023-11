Euro 2024 qualificazioni risultati: Kvaratskhelia show ma è solo pari con la Scozia, tutto facile per la Spagna

Non basta una doppietta dell’attaccante del Napoli, Kvaratskhelia, alla Georgia per battere la Scozia. Le seconde linee della Spagna passeggiano a Cipro, crollo della Svezia contro l’Azerbaigian

16-11-2023 20:15

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Nona giornata per le qualificazioni agli Europei 2024 con gli ultimi posti ancora da assegnare per la fase finale della competizione che si disputerà in Germania. La Spagna alla ricerca della vittoria contro Cipro per provare a mettere al sicuro il primo posto in classifica ma con la qualificazione già in tasca.

Spagna avanti anche con le seconde linee: tutto facile a Cipro

Tempo di esperimenti in casa Spagna. Il ct della formazione iberica De La Fuente ha deciso di dare spazio alle seconde linee per la sfida contro Cipro ed è bastato per portare a casa una vittoria piuttosto agevole. La gara si è già decisa nel primo tempo, anzi nella prima mezz’ora con gli spagnoli che sono andati a segno tre volte con Yamal, Oyarzabal e Joselu chiudendo subito la pratica. Nella ripresa la reazione della squadra cipriota che ha segnato il gol della bandiera con Pilea.

Rivivi le emozioni di Cipro-Spagna

Georgia, lo show di Kvaratskhelia contro la Scozia

La Georgia non molla la presa e va a caccia del terzo posto nel girone A di qualificazione a Euro 2024, due reti di Kvaratskhelia però non bastano a superare la Scozia. Il talento del Napoli sblocca il risultato al 15’. A inizio ripresa il pareggio degli scozzesi con McTominay. Poi è ancora Kvara a portare avanti la Georgia ma nei minuti di recupero arriva il pari della Scozia con Shankland.

Qualificazioni Europei 2024: risultati e programma

Girone A

Georgia-Scozia 2-2

Marcatori: 15’ e 57’ Kvaratskhelia (G), 49’ McTominay (S), 92’ Shankland (S)

Cipro-Spagna 1-3

Marcatori: 5’ Yamal (S), 22’ Oyarzabal (S), 28’ Joselu (S), 75’ Pilea (C)

Classifica: Spagna 18, Scozia 16, Norvegia 10, Georgia 8, Cipro 0.

Girone F

Azerbaigian-Svezia 3-0

Marcatori: 3’ e 89’ Mahmudov, 6, Dadasov

Estonia-Austria 0-2

Marcatori: 25’ Laimer, 39’ Lienhart

Classifica: Austria 19, Belgio 17, Svezia e Azerbaigian 7, Estonia 1.

Girone G

Bulgaria-Ungheria 2-2

Marcatori: 10’ Adam (U), 24’ Delev (B), 78’ rig. Despodov (B), 97’ Petkov (U)

Montenegro-Lituania

Girone J

Liechtenstein-Portogallo

Lussemburgo-Bosnia

Slovacchia-Islanda

Le classifiche complete delle Qualificazione europee