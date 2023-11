Napoli rianimata da Mazzarri dopo la depressione-Garcia, la rivelazione di Behrami

Torna l'entusiasmo tra i tifosi azzurri per il Mazzarri-bis: gli scatti postati dal Napoli hanno fatto il pieno di like. L'ex Behrami svela un segreto

16-11-2023 09:23

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’operazione nostalgia di De Laurentiis ha già rianimato i tifosi del Napoli. In attesa dei verdetti del campo, il ritorno di Walter Mazzarri dieci dopo l’ultima volta al posto del mai amato Rudi Garcia ha avuto il merito di riaccendere l’entusiasmo, almeno sondando l’umore della piazza sui social. Chi lo conosce bene è Valon Behrami, ex centrocampista azzurro: “Ecco quali sono i suoi pregi”.

A Napoli torna l’entusiasmo grazie a Mazzarri: le reazioni

I primi scatti di Mazzarri che dirige l’allenamento a Castelvolturno postati sui social dal Napoli hanno fatto il pieno di like. Un segnale importante dopo la ‘depressione’ della breve era Garcia. “Tutta la nostra stima per un uomo di 62 anni con la vera garra charrúa – scrive Giuseppe D’Angelo su Facebook -. Hai creato le fondamenta del Napoli vincente dopo Maradona. E ora sei tornato di nuovo ad aiutarci per poter proseguire meglio la rotta che si era offuscata. Se farai una bella stagione, te ne saremo grati e resterai nella storia di questo club per sempre”. “Siamo tutti con te, mister” è il commento che va per la maggiore. “Facci sognare” aggiunge Alessandro.

La foto che fa ben sperare i tifosi del Napoli

C’è uno scatto che ha colpito i tifosi azzurri, ovvero quello di Simeone e Natan sorridenti durante l’allenamento agli ordini di Mazzarri. “Vedere il sorriso dei ragazzi mentre si allenano fa ben sperare” scrive un utente. “Sicuramente sembrano più felici” aggiunge Nancy. “Che meraviglia, è tornato il sorriso” scrive ancora Luigi. “Prima tutte facce tristi, questo è un bel segnale” commenta ancora Aniello.

Napoli, l’ex Behrami svela il credo di Mazzarri

In un’intervista a ‘Il Mattino’, l’ex centrocampista del Napoli Valon Behrami, oggi opinionista Dazn, svela quali sono i pregi del tecnico di San Vincenzo. “Mazzarri è uno che volutamente quasi si ridicolizza quando parla con la stampa. Ma lo fa per proteggere la squadra. Perché poi entra nello spogliatoio e spacca i tavoli. Con noi lo faceva sistematicamente. Ci diceva che andava lì e diceva certe cose solo per proteggere noi e spostare l’attenzione dai nostri errori in campo”.

I pregi del nuovo allenatore del Napoli secondo Behrami

Ogni allenatore ha il proprio stile, il proprio modo di rapportarsi con i calciatori. “È una persona schietta – racconta Behrami -. Mi ha sempre detto tutto in faccia, anche le cose negative. Il legame si è rafforzato anche perché mi massacrava. Ed è giusto così”. Sul ritorno a Napoli ha le idee chiare: “Penso sia il giusto merito per quello che ha fatto. Quando meno te lo aspetti ti torna indietro quello che hai perso”.