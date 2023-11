Garcia, addio polemico al Napoli: De Laurentiis completamente ignorato

L'ormai ex tecnico dei campioni d'Italia si congeda ufficialmente dal Napoli con un messaggio sui social che conferma il gelo con il presidente De Laurentiis, ignorato dal messaggio di addio

15-11-2023 23:34

Rudi Garcia rompe il silenzio affidando ai suoi canali social ufficiali il proprio addio al Napoli. Il messaggio del tecnico francese non fa nulla per celare la delusione di un’avventura finita malissimo e confermare il gelo con Aurelio De Laurentiis.

Il saluto di Garcia al Napoli

Aurelio De Laurentis letteralmente ignorato da Garcia. Il tecnico francese si è congedato dal Napoli con un piccato messaggio affidato ai social. Accompagnato da una fotografia con espressione contrita, il commiato dell’ormai ex allenatore azzurro recita:

Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League. RG

Garcia ignora De Laurentiis…

Ringraziamenti, dunque, per tutti, tifosi e calciatori in primis, ma nemmeno un accenno al presidente. D’altro canto, anche il patron azzurro non ha ritenuto necessario congedare pubblicamente e personalmente l’ormai ex allenatore dei campioni d’Italia. Non un tweet, non un grazie. L’addio di Garcia a Napoli è reso ufficiale solo dalla nota sul sito del club:

La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi.

… e viceversa

Eppure, AdL nelle ultime ore non è sparito dai social, anzi, un tweet sulla vicenda lo ha fatto. Ma è un tweet che volta completamente le spalle a Garcia e lo cancella, come se non fosse mai esistito: “Bentornato Walter!”. Due parole e un punto esclamativo, per (ri)accogliere Walter Mazzarri oltre dieci anni la conclusione della passata avventura. Non un accenno o un ringraziamento, dunque, da De Laurentiis per l’ex tecnico.

La parabola di Garcia a Napoli

Accolto in estate dopo una selezione infinita per sostituire un insostituibile come Luciano Spalletti, Garcia ha pagato tre mesi caratterizzati da troppi passi falsi e da scelte azzardate in una macchina che nella passata stagione si era rivelata praticamente perfetta centrando il terzo scudetto della storia azzurra. A condannarlo definitivamente, le oggettivamente poco comprensibili scelte nell’undici iniziale nella sconfitta contro l’Empoli. Ora tocca a Mazzarri.

La posizione di De Laurentiis non piace ai tifosi

Sui social, i tifosi azzurri dimostrano in larga parte di vivere questo addio in modo sentito e in molti prendono le distanze dall’atteggiamento di De Laurentiis nei confronti di Garcia. Non mancano le critiche al tecnico, ma in tanti apprezzano il messaggio: “Sempre grande stile“, e ancora: “Un signore. Grande Mister“, “Ciao Mister, mi dispiace molto perché sei una persona perbene. Purtroppo non ci siamo trovati, non ci siamo capiti…ma ti mando un grande in bocca al lupo per il futuro”, “Con De Laurentiis è prassi. Garcia è un gran signore e merita rispetto, gentilezza e stima. Spero che da oggi ricominci a respirare aria pura”.

