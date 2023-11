Italia-Macedonia del Nord, Jorginho cancella i brutti ricordi e sottolinea le differenze tra Spalletti e Mancini

Jorginho vuole riprendersi la nazionale italiana, il centrocampista italo-brasiliano protagonista della vittoria dell’Europeo punta la Macedonia del Nord e torna a parlare del rigore sbagliato che costò la qualificazione Mondiale

14-11-2023 14:27

Un momento di crisi, cominciato forse proprio con la maglia della nazionale, ma ora Jorginho vuole riprendere il suo posto nel centrocampo azzurro. L’anno dell’Europeo, il 2021, è stato quello di gloria per l’ex centrocampista del Napoli ora all’Arsenal. Ma da quel momento parecchie cose hanno preso una direzione sbagliata. Ora però con Spalletti alla guida della nazionale è arrivato il momento di tornare e di riprendere il discorso azzurro come ha confermato lo stesso italo-brasiliano nel corso della conferenza stampa di Coverciano.

Le differenze tra Spalletti e Mancini

Mancini è stato l’allenatore che ha messo Jorginho al centro del progetto Italia affidandogli le chiavi della squadra, ora tocca al brasiliano riuscire a convincere anche Spalletti.

Non mi piace molto fare comparazioni però sono due allenatori con grande esperienze. Sono entrambi molto sinceri e schietti con me. Credo che sia una cosa molto importante. A me chiedono di fare quello che vedono nelle mie caratteristiche e quello che posso dare alla squadra. Dal punto di vista del gioco credo che entrambi gli allenatori vogliano proporre un bel calcio, di possesso palla e di belle giocate.

Il nuovo Jorginho

Dopo una crescita esponenziale cominciata ai tempi di Napoli e poi proseguita nel Chelsea e nella nazionale, Jorginho ha dovuto affrontare anche un momento difficile da cui però sembra venuto fuori più forte. “Sono cresciuto tanto a livello di campo e di esperienza in questi due anni. Ho cambiato squadra, allenatore, quindi ho più informazioni. Ho capito ancora di più il gioco e come competere che non vuol dire solo giocare bene. Radio Jorginho? La radio è sempre stata accesa magari le giocate sono venute un po’ meno. L’obiettivo è sempre stato quello di aiutare, mai in maniera negativa ma sempre positiva. Ho cercato di dare sempre forza. Se ci sono critiche vanno sempre fatte per il miglioramento“.

Italia-Macedonia all’Olimpico: “il luogo del delitto” per Jorginho

Quella di venerdì non è una partita come tutte le altre per l’italo-brasiliano che torna all’Olimpico dove il suo rigore sbagliato contro la Svizzera è probabilmente costato all’Italia la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Ma per il centrocampista si torna senza paura.