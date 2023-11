Napoli-Empoli, moviola: quel gol di Simeone che avrebbe potuto cambiare tutto

La prova dell’arbitro al Maradona analizzata ai raggi X: il fischietto di Tricase ha ammonito due giocatori e annullato una rete agli azzurri

Odontoiatra di professione, Prontera è un arbitro professionista dal 2010 e ha esordito in Serie A il 6 ottobre 2019 in Fiorentina-Udinese 1-0. Tenuto in grande considerazione dai vertici arbitrali, Prontera a volte eccede in personalità fino a diventare protagonista in negativo: aveva finora diretto 26 gare in Serie A , 2 in questa stagione, ma come se l’è cavata ieri al Maradona?

I precedenti di Prontera con le due squadre

Quattro erano i precedenti con i toscani la vittoria in Coppa Italia con la Reggina per 2-1 dell’agosto del 2019, il successo, sempre per 2-1, in casa del Pescara dell’ottobre del 2020 e il pari per 1-1 in casa della Fiorentina dello scorso febbraio e la sconfitta, di nuovo in Coppa Italia, ad agosto contro il Cittadella; un solo precedente col Napoli, la vittoria in casa del Torino del maggio del 2022.

Prontera ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Garzelli, con IV uomo Cosso, Mazzoleni al Var e Abbatista all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo due giocatori: Cancellieri e Cajuste.

Napoli-Empoli, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Non è stato un pomeriggio difficile per Prontera. Un solo episodio discusso al 27′, quando viene annullato un gol per fuorigioco a Simeone dopo un passaggio di Ostigard all’interno dell’area di rigore: il Cholito esulta ma viene pescato in posizione irregolare. Il bomber protesta ma il fuorigioco c’è. In conclusione buona la prova di Prontera in Napoli-Empoli.