Juve, stop McKennie: contro l'Inter Allegri rischia un centrocampo decimato

18-11-2023 19:08

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Juve, emergenza a centrocampo: si ferma anche Weston McKennie. L’americano costretto a rientrare anzitempo a Torino rischia di dover saltare il derby d’Italia del 26 novembre. Allegri potrebbe arrivare all’appuntamento contro l’Inter con un centrocampo decimato da infortuni e squalifiche.

Juve, si ferma anche McKennie

Più si avvicina la cruciale sfida contro l’Inter, più la Juventus sembra vivere un incubo senza fine. Non pare esserci pace, infatti, per Massimiliano Allegri, costretto a convivere con un bollettino medico in continuo aggiornamento, che rischia letteralmente di azzerare il centrocampo bianconero per il derby d’Italia.

Dopo gli stop in nazionale occorsi a Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Andrea Cambiaso e le indisponibilità di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, squalificati rispettivamente per doping e per il caso scommesse, la Vecchia Signora registra il ko in nazionale di Weston McKennie, quantomeno in dubbio – come i compagni di squadra sopracitati – per il derby d’Italia in programma subito dopo la sosta nazionali.

Tendinopatia aggravata per McKennie

L’americano ha lasciato, infatti, nelle scorse ore il ritiro USA per fare rientro alla Continassa. A preoccupare è problema al ginocchio sinistro, che ha portato lo staff medico a stelle e strisce a non correre ulteriori rischi e optare per la via dello stop precauzionale. Questo l’estratto del comunicato ufficiale del team USA sul bianconero: “Il centrocampista dell’USMNT Weston McKennie ha lasciato il ritiro per recuperare da una tendinopatia aggravata del ginocchio sinistro”.

McKennie in dubbio per l’Inter

McKennie non può, così, non rientrare nella lista dei giocatori in dubbio per la sfida all’Inter del prossimo 26 novembre all’Allianz Stadium. L’attenzione resta massima, anche se le prime impressioni fanno sperare in una problematica che si possa superare per tempo. Serviranno, in ogni caso, ulteriori esami di approfondimento per comprendere al meglio l’entità del disturbo e, nel caso, permettere a tutto l’ambiente bianconero di tirare un sospiro di sollievo.

Chi gioca al posto di McKennie

La tegola McKennie è pesante anche perché nelle ultime settimane, l’ex Schalke 04 è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri, che lo ha impiegato sia largo a destra, sia da mezzala, ricevendo sempre risposte più che incoraggianti, grazie a prestazioni fatte di corsa, qualità e geometrie al sevizio della squadra in entrambe le fasi di gioco. In caso di forfait, Allegri spera di recuperare Cambiaso (per lui solo acciacchi), altrimenti toccherà a Timothy Weah presidiare l’out di destra.