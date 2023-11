Juventus centrocampo a pezzi, Allegri perde anche Locatelli: costola fratturata e Inter a forte rischio

Uscito malconcio dalla gara con il Cagliari, il mediano bianconero salterà le due gare di qualificazione a Euro 2024 con la Nazionale ed è in dubbio per il derby d'Italia. Problema anche per Cambiaso

Piove sul bagnato in casa Juventus, in piena emergenza a centrocampo. Gli esami a cui si è sottoposto Manuel Locatelli hanno evidenziato un problema al costato e costretto il centrocampista ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Con molta probabilità, l’ex Sassuolo sarà costretto al forfait anche per il fondamentale derby d’Italia contro l’Inter in programma dopo la sosta.

Italia, Locatelli lascia Coverciano per infortunio

Come se non bastassero le squalifiche di Nicolò Fagioli (per il caso scommesse) e Paul Pogba (per doping), il centrocampo della Juventus registra oggi l’infortunio di Manual Locatelli. Uscito malconcio dalla sfida di campionato vinta contro il Cagliari, che lo ha visto anche indossare per la prima volta la fascia da capitano bianconero, il mediano si è visto oggi costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale, per rientrare alla Continassa.

Fattura a una costola per Locatelli

Il forfait costringerà il ct, Luciano Spalletti, a dover fare a meno del bianconero in vista delle fondamentali sfide con Macedonia del Nord e Ucraina che decideranno la qualificazione agli Europei dell’anno prossimo in Germania. La decisione è giunta a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Locatelli a Coverciano, che hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta alla decima costola.

Nuovi esami nelle prossime ore

Nelle prossime ore, lo staff medico della Vecchia Signora valuterà al meglio il problema e verrà avviato lo specifico percorso di terapia. Le due settimane di pausa potrebbero aiutare a recuperare in tempo per la ripresa del campionato, ma al momento la Juventus ci va con i piedi di piombo e, come riportato da Sportmediaset, riferisce di non aver ancora stabilito una possibile data per il rientro in campo e che molto dipenderà dalla sintomatologia dell’infortunio e dal dolore avvertito da Locatelli.

Locatelli in dubbio per l’Inter

Inevitabile, guardando il calendario, comprendere come l’eventuale assenza dell’ex Milan e Sassuolo alla ripresa avrebbe un notevole peso specifico, visto che l’undici di Allegri è atteso dal derby d’Italia contro l’Inter, in programma domenica 26 novembre, con calcio d’inizio alle 20.45. Al momento, il rischio di non vedere Locatelli al centro della manovra bianconera nel testa a testa con i nerazzurri sembra essere altamente probabile.

Il messaggio social di Locatelli

Fresco di rinnovo contrattuale, attraverso i suoi canali social, Locatelli ha voluto dire la sua circa l’infortunio, senza nascondere il proprio rammarico:

In un periodo molto positivo devo accettare questo infortunio. Saltare queste partite decisive mi fa ancora più male, cercherò di tornare il prima possibile.

Problemi anche per Cambiaso

Oltre a Locatelli, sempre da Coverciano, arrivano notizie non certo confortanti circa le condizioni di Andrea Cambiaso, che si ha risposto alla prima chiamata assoluta in Nazionale maggiore con una caviglia gonfia e sotto trattamento. Il laterale bianconero non ha, però, lasciato il ritiro e il suo forfait per le due gare degli azzurri resta, attualmente, solo probabile.