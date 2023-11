Materazzi al fianco di Pogba: la foto scatena una bufera sul web

Il messaggio di auguri di Materazzi e lo scatto sui social, postato dall'ex difensore nerazzurro, accendono gli animi tra i tifosi rivali sui social

17-11-2023 14:56

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Due leggende del calcio vicine ma appartenenti a fazioni opposte possono generare effetti devastanti. A poco più di una settimana dal derby d’Italia Juve-Inter Marco Materazzi – che pure in passato non è mai stato tenero con le grandi rivali Juventus e Milan – ha diffuso in rete una foto con Paul Pogba al suo fianco, scatenando l’ira da parte di entrambe le tifoserie. A far infuriare i tifosi nerazzurri non è solo lo scatto in sé ma soprattutto il messaggio dedicato dal loro ex difensore e bandiera ad un rivale: il centrocampista bianconero, squalificato per doping.

Lo scatto e il messaggio di Materazzi per Pogba

L’incontro sembra casuale in una location neutra: un negozio di alta moda. Lo scatto mostra anche semplicità e allegria. Il messaggio di Materazzi per Pogba ha però sollevato l’ira popolare dei tifosi nerazzurri: “Champion du monde. Legend, ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito…”. Il messaggio di Materazzi per il centrocampista francese è di conforto e speranza, dopo la squalifica rimediata per doping, ricordando che in passato è stato anche un campione del mondo.

I tifosi nerazzurri condannano il messaggio di Materazzi per Pogba

Non scorre buon sangue tra le due tifoserie, ad una settimana dalla gara ancor’meno: “Ma che è tutta sta vicinanza tra giocatori di Inter e Juve? Dopo chala e fagioli ora anche questo, bah”. E ancora: “Mi spiace ma con quell’ individuo dopato di fianco a te non posso proprio mettere like…”. C’è chi aggiunge: “ma come fai a stare vicino a uno di loro per giunta dopato?!”. E infine: “Proprio colui che odia i gobbi fino alla morte è caduto tra le loro braccia, a stretto contatto di un dopato!”

I tifosi juventini invocano la rescissione del contratto di Pogba

Non hanno gradito questo scatto nemmeno i tifosi bianconeri che hanno da fare una proposta alla società: “Anzichè provare a recuperare questo ragazzo, perchè adesso che vedete che in realtà se la spassa così bene tra shopping sfrenato ed altro non gli rescindete il contratto?” E ancora: “Sulla maglietta di Pogba c’è scritto KITH e io aggiungerei emm…uort. Ma cosa diavolo fai Paul?!” E infine: “Pogba hai ucciso la tua dignità, non ci tornare più a Torino!!!”