Qualificazioni Eurobasket: Russia ko, l'Italia resta imbattuta

L’Italbasket batte la Russia 70-66 nella ‘bolla’ di Tallinn, in Estonia, e si conferma in testa al Gruppo B delle qualificazioni a Eurobasket, con tre vittorie in altrettante partite.

Il miglior azzurro è Amedeo Tessitori, che in 27′ sul parquet segna 27 punti e raccoglie 9 rimbalzi. Bene anche Marco Spissu (11 punti, 5 assist). Cinque gli esordienti assoluti con la canotta azzurra: Alessandro Pajola (5 punti), Davide Moretti (3), Andrea Pecchia (1), Davide Alviti e Tommaso Baldasso (entrambi a quota 0).

Quella contro i russi è una prestazione importante per gli Azzurri, che in ogni caso sono già qualificati alla fase finale di Eurobasket in qualità di Paese ospitante (assieme a Repubblica Ceca, Georgia e Germania).

OMNISPORT | 30-11-2020 17:58